UNE FETE DE MARIAGE TOURNE AU DRAME A TIARET : Un jeune assassiné dans une bagarre rangée

Pour l'heure, une enquête très approfondie est ouverte par les services de la police scientifique, relevant de la brigade de gendarmerie nationale de Mellakou, à 16 km du chef-lieu de wilaya de Tiaret, pour élucider les tenants et les aboutissants de l'affaire de l'assassinat d'un jeune, dans une bagarre rangée entre 2 clans qui a eu lieu dans une fête de mariage, apprend-on auprès de sources généralement bien informées .Nos sources ajoutent que les 2 clans ont fait recours aux pierres et les échanges de coups de pierres ont fait 3 blessés et 1 mort admis aux services des urgences médicales de l'hôpital de Tiaret. Il est à noter que des traces profondes ont été découvertes sur le corps de la victime qui se trouve au niveau de la médecine légale pour des exigences d’expertise, indiquent nos sources. Cet évènement a fait plonger la paisible commune de Mellakou dans un climat d'inquiétude et le mariage a réellement tourné au drame.