UNE ENSEIGNANTE TESTEE POSITIVE AU COVID 19 : 16 élèves de la 3ème année confinés à Oran

De sources proches de la direction de la santé et de la population de la wilaya d’Oran, l’on nous informe qu'une enseignante de l'école Bouhadba Ibrahim atteinte de la Covid 19 a été testée positive. Il s'agit d'une institutrice qui enseigne à la classe de la 3 ème année du primaire qui a contaminé ses élèves au nombre de 16. Ces derniers ont été pris en charge dans les établissements hospitaliers et reçu le traitement approprié, avant d’être confinés pour une période de quatorze jours chez eux. Selon le docteur Boukhari chef de service au niveau de la direction de la santé de la wilaya d'Oran, l'enseignante contaminée du virus Covid 19 est actuellement en confinement chez elle pour une durée de 14 jours. Les parents d'élèves de cet établissement scolaire Bouhadba Ibrahim sont très inquiets pour leurs enfants dont bon nombre d'entre eux ont interdit à leurs enfants de rejoindre l'école de peur des contaminations du virus de la Covid 19. Par ailleurs, on nous informe qu'une opération de désinfection sera effectuée au niveau des classes de l'établissement par mesure préventive contre les risques de contamination du virus du Coronavirus. Medjadji Habib