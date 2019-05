UNE ENQUETE EST EXIGEE A ORAN : Un mégaprojet de 1400 milliards toujours à l’arrêt

Le ministre des ressources en eau, M.Ali Hamam a débuté , dimanche 19 Mai 2019 sa visite inopinée d'inspection et de travail dans la wilaya d'Oran, en se rendant à la station de traitement et d’épuration (STEP) d’El Kerma, qui demeure la plus grande d’Afrique avec une capacité de 270.000 m3, en compagnie du wali d'Oran, le directeur de l'hydraulique M.Tarchoun Djelloul et des autorités locales de la wilaya d’Oran. Sur place, le ministre a été surpris de la panne de cette importante station d'épuration des eaux usées, qui est composée de douze bassins tous à l'arrêt. Ce dernier n'a point hésité sur un ton de nervosité à demander des explications de ces pannes au directeur de l'hydraulique M. Tarchou Djelloul tout en déclarant haut et fort "où sont partis les 1400 milliards de cette station qui a été réalisée à coup de milliards, qui n'a pas encore vu le jour, et qui demeure confrontée depuis sa réception à ces pannes de fonctionnement qui pénalisent au quotidien les habitants de cette zone de la commune d'El Kerma. Devant cette situation qui perdure, je demande l'ouverture d'une commission d'enquête en toute urgence pour dévoiler les dessous de cet important projet de réalisation de la plus importante station d'épuration de l'Afrique, du fait que cette Step est un véritable ouvrage d'art hydraulique et d'assainissement ‘’. En effet, selon les explications du directeur de l'hydraulique, les eaux usées seront réutilisées pour l'irrigation des plaines de M'leta et Maflak d'une superficie de 8 000 hectares. Cette zone cruciale, qui regroupe les terres agricoles des communes de Tafraoui et d'El-Kerma, est concernée. Ce projet, couplé à la galerie périphérique, dispose d'une capacité de 270 000 m3/jour. L'on apprend de même source que "les travaux de réalisation de la galerie, cet autre projet d'assainissement ont été confiés à CIAMPC, une entreprise chinoise, concernent les agglomérations de Sidi-Maârouf, Sidi El-Bachir, Belgaïd, l'Emir-Abdelkader, haï Sabbah, Es-Sénia et la zone humide Daya-Morsli". Cette dernière ne servira plus d'exutoire aux rejets des eaux usées, mais de canal pour recevoir les eaux pluviales. Un ingénieur en hydraulique a expliqué que "les eaux usées qui passent dans la galerie périphérique atterrissent dans la cheminée du petit lac, au bout de laquelle il est prévu une station de pompage avec une conduite de refoulement".