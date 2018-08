UNE COPIE DU SAINT CORAN TRUFFEE D’ERREURS : Installation d’une commission ministérielle

Le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs a appelé jeudi au retrait des exemplaire en circulation du livre coranique intitulé “Mushaf Al-Hadiq Es-Saghir”, révisé par Abdelhamid Riache en raison des erreurs qu’il contient.“Le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs met en garde contre des erreurs contenues dans le livre coranique dit Mushaf Al-Hadiq Es-Saghir, révisé par Abdelhamid Riache et publié par sa propre maison d’édition Ibn Al-Hafsi”, peut-on lire dans un précédent communiqué.“Le ministère appelle tous les imams à retirer lesdits exemplaires des mosquées et l’ensemble des enseignants du Saint Coran au niveau des écoles coraniques et zaouïas à en interdire la circulation”, rajoutait la même source. Le vendredi 03 Août 2018 , le département de Mohamed Aissa informait les éditeurs, imprimeurs et distributeurs des exemplaires de livres coraniques qu’une commission ministérielle, chargée de réviser et examiner les copies du Saint-Coran, a été instaurée sur instruction du ministre. Cette commission a déjà entamé sa mission, rajoute-t-on, et les opérateurs peuvent déjà prendre attache avec le ministère “suivant les mêmes procédures habituellement appliquées pour reprendre leurs activités”. Le ministère appelle dans le même communiqué les autres opérateurs dont les autorisations ont annulées de faire des recours auprès de cette même commission.