UNE COLLISION FAIT 3 MORTS ET 4 BLESSES GRAVES A MOSTAGANEM : L’horreur à l'intersection de "Diar El Hana"

Ce sont, trois(03) véhicules légers dont une « Scenic » de marque Renault, une de marque « Ibiza » et la troisième une voiture de marque « Maruti qui sont entrées dans une violente collision, entre-elles. Sur les lieux de l’accident, l’horreur était à son comble puisque le choc a laissé certaine carcasses déchiquetées et éparpillées alors que dans d’autres des personnes ont été prise entre tôle et châssis de voitures difficiles à distinguer. Le bilan est lourd puisque, sur le coup. trois (03) personnes, parmi les passagers, sont décédés sur place, des suites de graves blessures alors que quatre (04) autres personnes dont l'âge varie entre 6 et 40 ans parmi les occupants des dits véhicules sont atteintes de graves blessures. Selon des témoins osculaires, une fillette âgée de 09 ans a eu la vie sauve et a été extirpée d’un véhicule impliqué dans l’accident, bien avant la venue de la protection civile par un valeureux citoyen qui a eu le courage d’aller inspecter les véhicules. Ce citoyen -ci recueilli l’enfant en attendant les secours, avec une affection paternelle à saluer. A noter également que de nombreux jeunes ont accouru prêter main-forte aux secouristes officiels de la protection civile et de la police, ce qui démontre une fois de plus leur niveau de maturité et leur esprit de solidarité dans les dures épreuves. Ces derniers ont reçu les soins de premier secours, in situ puis ont été évacués vers le service des urgences médicales de Mostaganem et les morts vers la morgue. Sitôt l’alerte donnée, les secours sont arrivés rapidement, représentés par le chef de l'unité portuaire et les agents de la protection civile de l'unité maritime, le chef de l'unité et un commandant-médecin, sont intervenus pour conduire cette opération d'intervention tragique accident .Celle ci a par ailleurs mobilisé d’importants moyens avec trois(03) ambulances et un(01) camion motopompe pour parer à toute éventualité. Selon l’appréciation de la protection civile, les causes de cet accident meurtrier laissent à supposer qu’une vitesse excessive et des dépassements avec manœuvres dangereuses seraient en seraient à l’origine. Entre-temps, les services sécuritaires ont pris l’affaire en main pour une enquête devant déterminer dans quelles circonstances exactes se serait produit cet horrible accident qui a endeuillé des familles. Rappelons pour triste mémoire, que cet accident est de 2eme du genre à se produire sur le même endroit, dans des conditions similaires, le 6 août 2020 vers 19 heures, causant la mort d’une enfant de 9 mois et des blessures à 3 autres personnes. Pour les citoyens, cet accident est de trop et c’est un signal d’alarme qui interpelle les autorités locales en charge de la sécurité routière de la wilaya d’envisager des dispositions pratiques à mettre en œuvre pour mettre fin à cette hécatombe, au niveau des points noirs de la Route nationale N°11.Pour sa part, la protection civile invite les conducteurs, usagers de la voie publique, à éviter l'excès de vitesse ainsi que les manœuvres dangereuses, pour leur sécurité et celle des autres.