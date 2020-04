UNE CAPACITE SUPPLEMENTAIRE DE 2014 LITS : Réception de 12 établissements hôteliers à Oran

De source proche de la Direction du tourisme et de l’artisanat de la wilaya d’Oran, l'on nous indique que le parc hôtelier local compte actuellement 178 établissements d’une capacité globale de 17.276 lits. Durant l'exercice 2019 ,12 nouveaux hôtels ont été réceptionnés offrant une capacité supplémentaire de 2014 lits, alors que la livraison de 20 autres est prévue pour cette année, soit 1.438 lits et 530 postes nouveaux. Parmi, les projets d’envergure en cours de réalisation, le premier village-club touristique Kristel Club. Le projet est en cours de construction sur une superficie de 10 ha, en contrebas de la montagne des Lions à l’est de la wilaya. Il comprend la réalisation de deux hôtels 5 et 4 étoiles pour 550 chambres, des bungalows, un aquarium, des espaces verts et de détente et une marina pour accueillir des dizaines de bateaux, un centre de thalassothérapie et d’autres équipements de haut standing. Les gros œuvres ont été confiés à une entreprise chinoise, et les travaux d’aménagement et de finition devront être assurés par des Espagnols. Selon le même le document, 2021 (l’année des Jeux méditerranéens) verra la réception de 32 nouveaux hôtels totalisant une capacité de 4.970 lits. Oran compte, par ailleurs, 239 agences de voyage et deux offices de tourisme et stations de thalassothérapie.