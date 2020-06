UNE BANDE CRIMINELLE A ETE ARRETEE : Saisie de plus de 1,8 kg de drogue à Adrar

Dans le cadre des efforts déployés dans la lutte contre le commerce des drogues, les éléments du service de la police judiciaire relevant de la 2ème sûreté urbaine à Adrar ont saisi une quantité de drogue estimée à 1, 860 kg de bango et procéder à l'arrestation d'une bande criminelle impliquée dans la détention et la vente de cette drogue d'origine subsaharienne. Les faits remontent au 8 juin dernier, date à laquelle une information faisant état de la présence d'une bande criminelle qui vend de la drogue en milieu juvénile à Hai Garaoui et dans la banlieue sud de la ville d'Adrar est parvenue au service de la P.J. Une fois que les éléments du service de la police judiciaire relevant de la 2ème sûreté urbaine ont identifié et localisé les suspects, ils ont procédé à leur arrestation en possession de 1,860 kg de bango et de la somme de 4000 DA. Les mis en cause dans cette affaire ont été présentés par devant le procureur de la République près le tribunal d’Adrar qui les a déférés devant le juge en comparution directe. Ce dernier magistrat les a placés en détention préventive en attendant leur jugement.