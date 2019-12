UNE AUGMENTATION DE 85% DU VOLUME DES EXPORTATIONS : Le port de Mostaganem réalise une année exceptionnelle

Au cours de l'année en cours, le volume des exportations a enregistré une hausse sensible d’un taux de 85% par rapport à l'année dernière, a-t-on appris. Durant la fin du mois d'octobre 2019, le volume des exportations a atteint 156 000 tonnes de marchandises et de matières premières, soit une augmentation de 50 000 tonnes par rapport à l'année 2018 ; à savoir: l'hélium (4 070 t) et la bentonite (7 390 t). Par ailleurs, des équipements de levage de véhicules, de camions et d'engins utilisés dans les travaux publics et le bâtiment ont été embarqués à destination des pays européens et africains,. Dans un autre chapitre, les exportations sont constituées pour l'essentiel de produits agricoles (1 200t) comme les maraîchers (710t), les dattes (470t), les produits agroalimentaires (80t) ainsi que des métaux ferreux (82 000t), du verre (3 400 t) et, enfin, des tubes méga pipelines (2 370t). Cette hausse des activités portuaires au niveau des exportations est intervenue suite à plusieurs actions afin de se rapprocher des opérateurs économiques privés et publics, ainsi que des sociétés mixtes pour faciliter et encourager les exportations.