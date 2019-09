UN VOILIER ALLEMAND SECOURU ETAIT BOURRE DE ‘’KIF’’ : Plus de 50 quintaux de drogue saisis à Oran

Cette impressionnante quantité de kif traité s'élevant à plus de 52 quintaux a été découverte mardi 10 Septembre à bord d’un voilier battant pavillon allemand qui a subi une panne technique à quinze miles nautiques au nord du Cap Falcon à Oran et qui a été secouru par les forces navales, a indiqué mercredi 11 Septembre un communiqué du ministère de la défense nationale (MDN). "Suite à l'opération de recherche et de sauvetage menée par des unités relevant de nos forces Navales à savoir le bâtiment d'escorte Mourad Raïs 901, vedette SAR 224 et l'hélicoptère SAR LS-16, permettant hier 10 septembre 2019, de porter secours et assistance à trois (03) personnes de nationalités étrangères qui étaient à bord d'un voilier battant pavillon allemand et ayant subi une panne technique à quinze (15) miles nautiques au nord du Cap Falcon, wilaya d'Oran/deuxième région militaire, et après avoir effectué les procédures réglementaires en vigueur et suite au remorquage dudit voilier au port d'Arzew et sa fouille par des Garde-côtes, une grande quantité de kif traité s'élevant à (52) quintaux et (95) kilogrammes a été découverte et saisie", a précisé la même source. L’enquête avec les concernés est toujours en cours pour cerner tous les détails de cette opération, a encore ajouté la même source. Selon la chaine privée ‘’Ennahar TV’’, qui rapporte également l’information, les trois marins européens de nationalités bulgare et hollandaise. Les forces navales algériennes ont mené une opération, en utilisant un hélicoptère de recherche et de sauvetage et des vedettes de sauvetage. Cette opération a permis l’évacuation de trois étrangers à l’hôpital d’Oran.