UN VASTE MOUVEMENT DANS L’INSTITUTION MILITAIRE : Le Président met fin aux fonctions de deux généraux-major

Le président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika a relevé, hier, de leurs fonctions, les généraux majors Said Bey, chef de la deuxième région militaire, et Habib Chentouf, commandant de la 1ère région militaire, ont rapporté, vendredi plusieurs médias, citant la présidence de la République. Selon des sources, le remplaçant du général-major Habib Chentouf serait Ali Sidane, Directeur de l’académie militaire de Cherchell depuis juin 2012, tandis que le chef de la 6e région militaire, Meftah Saouab, a été nommé à la tête de la 2e région militaire, selon les mêmes sources. Ces ‘’limogeages ou mises à la retraite’’ interviennent dans un contexte politique mouvementé marqué par un renouvellement général des hauts cadres et dirigeants du pays. Nous avons appris, par ailleurs, que le décret du remplacement de ces deux importants généraux, au pouvoir depuis de nombreuses années, a été signé et approuvé jeudi soir à la Présidence de la République. Aussi, le général-major Takroud chef de la base militaire de Teleghma est nommé comme chef de la sixième région militaire selon les mêmes sources.