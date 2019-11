UN TAXIEUR ECROUE POUR TRAFIC DE DROGUE A MOSTAGANEM : 4 kilos de kif saisis par la police à kheir-eddine

Dans un communiqué de la cellule de communication et des relations publiques, de la sûreté de wilaya de Mostaganem, et dans le cadre de la lutte contre toutes les formes de criminalité, notamment contre le trafic de drogue, il est indiqué que la brigade de police judiciaire relevant de la sûreté urbaine de Kheir-Eddine a réussi à mettre fin aux activités d'un réseau criminel de dealers, a-t-on appris .En effet, il est précisé que la police a procédé récemment, à l'arrestation de deux personnes âgées de 29 et 32 ans, toutes deux originaires de la wilaya de Mostaganem et qui seraient impliquées dans un trafic de stupéfiants. L’affaire a été établie sur la base d’informations reçues par le service compétant de la police selon lesquelles, un chauffeur de taxi appartenant à une entreprise privée de taxis s’apprêterait à transporter une quantité de « kif traité » à bord du véhicule, vers la ville de Mostaganem en passant par la commune de Kheir-Eddine. Après avoir rempli toutes les formalités légales et pris ses dispositions les forces de polices de la sûreté urbaine de Kheir-Eddine ont pu intercepter le véhicule en question, à bord duquel se trouvaient le conducteur et ses complices. Après fouille minutieuse du véhicule, il a été découvert et saisi une quantité importante de drogue estimée à 4 kg de « kif traité » constituée de 40 morceaux ainsi qu’une somme d'argent ,représentant la valeur de 1500,00 Dinars, considérée comme un produit du trafic de drogue . Après achèvement de l’enquête sur cette affaire, un dossier judiciaire a été établi à décharge des suspects arrêtés lequel, a été transmis au tribunal d’Ain Tedelès, territorialement compétent.