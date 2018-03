UN STADE PRES DU ROND-POINT ‘’ZAGHLOUL’’ : Est-ce le bon choix ?

La décision d’implanter un petit stade à proximité du rond-point « Zaghloul »à Mostaganem ne fait pas l’unanimité, apparemment chez des riverains lesquels, ne semblent pas avoir été consultés pour donner leur avis. Certains trouvent qu’il est plus judicieux de créer un « petit espace vert de détente » avec des bancs pour que les citoyens viennent se détendre un peu. Néanmoins, la question du choix de leur implantation devrait être raisonnée en tenant compte de certains critères objectifs et ce n’est pas à chaque coin de rue qu’un stade de Football, volleyball ou handball est le bienvenu. Sans nul doute, chaque espace est avant tout réservé à un loisir récréatif ou encore de détente où pourront être des activités diverses que variées. Penser un peu à créer de petits boulodromes, serait aussi une bonne idée, là où il y a des amateurs et il y en a certainement. L’APC de Mostaganem a opté pour l’installation de près de 27 stades de proximité où jeunes et moins jeunes peuvent pratiquer une activité physique bien sportive et c’est louable à bien des égards mais, il n’y a pas que çà .Penser à adapter chaque espace à une activité qui lui va bien ainsi qu’à ses riverains, c’est aussi faire le bon choix que celui d’éviter les conséquences du mauvais…