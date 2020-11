UN RESEAU INTERNATIONAL DE TRAFIC DE DROGUE DEMANTELE : Saisie de plus de 156 kg de kif à Mostaganem

L’opération a été menée en date du 10 Novembre 2020 à 14 heures après vérification et confirmation des informations sécuritaires. En effet, après quelques jours d’investigation et de suivi des suspects, la police a réussi à faire avorter un contrat de livraison d’une quantité importante de « kif traité », dans leur territoire de compétence. Après accomplissement de toutes les formalités légales et informations à M. le procureur de la République, près le tribunal de Mostaganem ,est intervenue l’opération d’intervention au niveau du lieu de la marchandise et l’arrestation de l’un des suspects chargé de l’opération de chargement sur un camion frigorifique, immatriculé dans la wilaya de Tizi-Ouzou qui a été immobilisé en flagrant délit dans un garage spécialement aménagé à cette fin par la bande, dans un quartier de la ville où il a été découvert et saisi une quantité de 26,80 kilogrammes de « kif traité ». L’opération de fouille du lieu en question, a permis également de mettre la main sur une seconde quantité de 130 kilogrammes de kif qui été savamment dissimulée, portant ainsi la quantité totale saisie à 156,80 kilogrammes de « kif traité ».La poursuite des investigations sur cette affaire a abouti à l’arrestation du reste des membres du réseau qui sont au nombre de six (06) personnes, parmi eux une femme, au niveau des wilayas d’Oran et Mostaganem ainsi que la récupération de cinq (05) véhicules immatriculés dans les wilayas d’Oran et Mascara. Ainsi, le nombre total des membres arrêtés du réseau, s’élève à sept (07) personnes dont l’âge est compris entre 32 et 40 ans, résidents des wilayas de Tizi-Ouzou, Oran et Mostaganem. Par ailleurs, les conclusions de l’enquête ont abouti au fait que le principal pourvoyeur du réseau criminel est en état de fuite au niveau d’un pays du voisinage et il fait l’objet d’un mandat de recherches. Pour ce qui concerne l’accusation, elle porte sur la détention de stupéfiants par voie illégale à des fins d’obtention et d’achat dans l’intention de leur vente, de stockage dans un cadre d’association de malfaiteurs organisés ainsi que leur trafic à un niveau de dangerosité menaçant l’économie nationale ainsi que la santé publique et ce, avec participation et non dénonciation. Le communiqué a précisé qu’un dossier de poursuites judiciaires accompagnera les mis en cause, sera incessamment transmis afin qu’ils soient présentés au parquet.