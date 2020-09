UN RESEAU DE TRAFIC DE DROGUES DEMANTELE A ORAN : Saisie de 4500 psychotropes et 160 millions de cts

La brigade de recherche et d'intervention relevant des services de la police judiciaire de la wilaya d'Oran a mis fin aux activités d'un réseau criminel spécialisé dans le trafic de drogues et a saisi plus de 4.500 comprimés de psychotropes, a-t-on appris t'on auprès de la Sûreté de wilaya. L'opération s'est soldée par l'arrestation de sept (7) personnes impliquées, âgées entre 24 et 45 ans, et la saisie de matériels utilisés dans la falsification, d'une somme d'argent issue des ventes de la drogue dépassant 1.610.000 DA ainsi que trois (3) véhicules utilisés dans les opérations de transport et de distribution. Les enquêtes approfondies ont permis d’identifier les autres membres de cette bande. Après s’être fait délivrer un mandat d’inspection et d’extension de compétence par le procureur de la République près le tribunal d’Oran, les enquêteurs ont procédé à l’arrestation de 03 autres individus et la saisie de 220 autres comprimés hallucinogènes de type ‘’Ecstasy’’,126 morceaux de kif traité et une somme d’argent. Tous les mis en cause présentés par devant le magistrat instructeur près le tribunal de la cité Djamel d'Oran pour les chefs d'inculpation, d’association de malfaiteurs, détention et commercialisation de stupéfiants ont fait l'objet de détention préventive en attendant leur comparution en audience.