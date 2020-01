UN RESEAU DE DEBAUCHE DEMANTELE A MOSTAGANEM : Deux cadres de Mostaland arrêtés aux Sablettes

Les services de sécurité ont démantelé, samedi, un réseau de débauche à la zone des Sablettes à Mostaganem. Le réseau arrêté est composé de plusieurs personnes dont des mineurs et de deux cadres du parc d’attractions ‘’Mostaland’’. Ces derniers (une femme et un homme) ont été pris en flagrant délit dans un lieu utilisé vraisemblablement par ce réseau pour ses activités. Rappelons que le parc Mostaland, situé à Kharouba à l'est de la ville de Mostaganem, le plus grand parc de loisirs en Afrique du nord, est une destination pour les familles de toutes les régions, et de tels comportements portent préjudice à la réputation du parc, ce qui suscite la question sur quel critère s’est fait le recrutement des employés dans cet établissement censé être un lieu de bonnes mœurs