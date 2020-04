UN RENFORT DE 2000 GENDARMES POUR ASSURER LA SECURITE DES BIENS ET DES PERSONNES : Oran sous haute surveillance

Il s'agit, d'un plan d'action certes, nouveau, mais qui vient appuyer celui qui a été déjà mis en œuvre dans le sillage de la mise en place de la batterie de mesures préventive contre la propagation du Covid-19. La gendarmerie vise à une application rigoureuse du confinement à travers l’intensification des patrouilles. Il a été procédé au renforcement des mesures à caractère préventif dissuasif et répressif adoptées précédemment en mettant en place des dispositifs sécuritaires supplémentaires: (brigades territoriales, brigades de sécurité routière, sections de sécurité et d’intervention) la mise en place d'un plan spécial pour cette période exceptionnelle de l'année .Dans le même sillage et afin d'assurer la sécurité des personnes et des biens, toute une batterie de mesures a été décidée à travers l'ensemble du secteurs de compétence. Et, le plan en question est principalement axé sur le travail de proximité et de sensibilisation quant au respect du confinement, par la nécessaire application des décisions des hautes autorités du pays, liées à la prévention et la lutte contre la pandémie de coronavirus (Covid-19).Dans le même contexte, est-il ajouté, les contrôles des différents commerces se poursuivront pour lutter contre la fraude et la spéculation, avec l'objectif d'assurer la santé du citoyen.Les services concernés ont aussi mis en oeuvre un plan inhérent à l'intensification des patrouilles de gendarmerie à travers tous les secteurs pour prévenir et lutter contre la criminalité avec, bien évidemment, l'incontournable contribution et le civisme des citoyens.La régulation de la circulation routière en cette période de jeûne pour sensibiliser et prévenir les incivilités routières constitue aussi une priorité pour les services concernés, ajoute-t-on. à cet égard, la gendarmerie nationale de wilaya d' Oran déclare rester à l'écoute du citoyen pour l'accompagner en toute circonstance, à travers le numéro vert 10 55 pour encourager les citoyens à briser la loi du silence, pour mieux lutter contre la criminalité sous toutes ses formes, elle a mis en place ce numéro vert accessible à tous et à n'importe quel moment. Libre d'appel et gratuit le 10-55 mis à la disposition des citoyens fonctionne H24.