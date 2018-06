UN RAMADHAN DES PLUS MEURTRIERS : 73 morts et 178 blessés en quinze jours !

Soixante treize (73) personnes ont trouvé la mort et 178 autres ont été blessées dans 74 accidents de la circulation survenus durant les 15 premiers jours du mois de ramadan sur le territoire national, avec un pic des accidents à l’approche de la rupture du jeûne (16H-20H), a indiqué le dimanche 03 Juin 2018, un bilan établi par la Protection civile. Le nombre le plus important de décès enregistré concerne en effet la tranche horaire 16H-18H (sortie de travail) avec 15 morts et 18H-20H avec 11 personnes décédées, donc à l’approche de la rupture du jeûne, a précisé la même source. Le nombre global de morts (73) a connu une baisse en 2018, par rapport à 2017 où il était de 80 morts, selon la même source qui relève également une baisse des blessés (178 en 2018 contre 208 en 2017). Durant ces 15 premiers jours, 68 hommes et 5 enfants ont péri dans ces accidents, mais aucun décès femme n’a été enregistré, a relevé la même source, en revanche en 2017, un total de 52 hommes, 16 femmes et 10 enfants sont décédés suite aux accidents de la circulation. Le nombre de personnes décédées et blessées a été enregistré lors de 27 collisions (contre 24 en 2017), de 15 renversements (contre 31 en 2017) et de 17 personnes heurtées (contre 15 en 2017), a ajouté le même bilan.