UN PROJET D'ESPACE VERT NON CONFORME A LA REGLEMENTATION : Deux ex-maires d'Arzew et le receveur communal devant la justice

L'ex maire d'Arzew , Ayachi Mohamed en compagnie de son prédécesseur Boucif À, le receveur communal, Laid et le chef d'entreprise Sid Ali ont comparu cette semaine devant le magistrat instructeur près le tribunal du pôle judiciaire d'Oran pour répondre aux accusations du paiement des prestations de services de l'entretien des espaces verts qui sont non conformes à la réglementation en vigueur, du fait qu'ils font l’objet de rejet de paiement par le contrôleur financier de la wilaya d'Oran qui a constaté des montants trop élevés, mais pour assouvir davantage leur faim. L'ex président de l'APC d'Arzew Ayachi en complicité avec le receveur communal ont procédés au paiement de la facture ‘’salée’’ du chef d'entreprise leur ami Sid Ali dit" me me " qui a en fin de compte encaissé la fortune de ce projet douteux. A cet effet, les deux ex-maires en compagnie du receveur et du chef d'entreprise ont été entendus par le magistrat instructeur près du pôle judiciaire d'Oran et vont être présentés à l’audience le 22 octobre prochain.