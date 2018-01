UN PROGRAMME QUI TRAINE DEPUIS 2011 : 26 souscripteurs LPA en colère à Mostaganem

Les vingt Six (26) souscripteurs au programme des 40 Logements Promotionnel Aidé (LPA) de Kharrouba, ont observé hier, devant la Direction de la construction de la wilaya, un mouvement de réclamation contre les tergiversations dont ils se disent être l’objet depuis 4 années pour des problèmes dont ils sont les victimes. Les citoyens concernés on exprimé leur colère contre ce qu’ils considèrent comme une injustice à leur égard d’avoir été escroqué par le Promoteur immobilier, M.Farah, titulaire du marché de réalisation de l’habitat dans lequel ils en sont les bénéficiaires. Le constructeur en question a encaissé des souscripteurs une somme variant entre 70 et 100 millions sans pour autant réaliser le Programme de construction de logement qui lui est échu. Il a ainsi fait de nombreuses victimes qui sont au nombre de 26 personnes émergeant à son programme au titre du LPA. Devant son forfait et pour échapper aux poursuites judiciaires dont il est l’objet, le promoteur défaillant est en état de fuite, pour le moment, selon les dernières informations. Il est à noter que cette situation a conduit la direction du logement à retirer le programme des 40 logements au mis en cause et l’a attribué à l’Agence Foncière de Mostaganem pour qu’elle prenne la continuation des travaux .La même source indique que, pour des raisons encore inconnues, le projet en question est resté en état de stagnation pendant près d’une année au compte de l’Agence Foncière et à du être, attribué une nouvelle fois, par la direction du logement de la wilaya, à un autre promoteur immobilier connu pour sa compétence et son sérieux, selon les responsables de l’Administration du logement. Ceci, en attendant l’intervention de M. le Wali de la wilaya de Mostaganem pour résoudre ce problème sachant que ce Projet était programmé pour être lancé en 2011.En tout état de cause, il reste que l’espoir est permis pour qu’une solution soit trouvée rapidement afin que les bénéficiaires lésés par cette situation puissent être rassurés de retrouver leurs logements dans la sérénité et ce, d’autant plus que le Ministre de la construction et de la ville, M. Abdelwahid Temmar, est au courant de cette situation de par son passage dans cette wilaya, en qualité de Wali. Les souscripteurs, pour leur part, espèrent que leur cas soit réglé au plus vite et qui leur soit fait application des nouvelles dispositions du programme LPA de 2018 tel qu’il leur a été signifié, hier, lors de leur journée de réclamation.