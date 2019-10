UN PROGRAMME DE 500 MILLIONS DE CENTIMES AU PROFIT DE LA FEMME RURALE : 147 bénéficiaires d’aides à Mostaganem

À l’occasion de la Journée internationale de la femme rurale, le 15 octobre 2019, nous célébrons le rôle important des femmes rurales que l’on a tendance à oublier un peu et ce n’est que justice que de leur rendre hommage. Le thème central choisi cette année est : « Les femmes et les filles rurales dans la réalisation des objectifs de développement rural durable, face aux changements climatiques ». Célébré au niveau du centre national des femmes victimes de violences, sis au quartier « pépinière » en présence d’associations féminines, chefs de centres sociaux, responsables de la formation professionnelle et autres cadres, Mme. Bouchakor Khadidja, la Directrice de la DASS de Mostaganem à donné le coup d’envoi de la célébration en cet après-midi du 14 Octobre 2019 par la distribution symbolique de quelques « décisions d’attribution d’aide » à des femmes et filles rurales. Entre-temps, se tenait une exposition de divers produits fabriqués, justement par des femmes et des filles rurales qui ont déjà émargées dans le programme d’aide. La responsable du secteur social de Mostaganem a révélé que, dans diverses spécialités,147 femmes ont bénéficié du « Programme de la famille productrice »,au titre de l’année en cours et pour lequel un financement d’un montant de 5 millions de Dinars soit ,500 millions de centimes, lui a été consacré. Mme la Directrice de la DASS a précisé « qu’à ce chiffre, s’ajoute celui des autres bénéficiaires des quatre (4) années précédentes sachant que le programme d’aide en question a démarré en 2016 à Mostaganem. Comparativement aux années passées, le nombre de bénéficiaires d’aide est passé par exemple de 67 à 147 et nous enregistrons un total de bénéficiaires de plus de 320 bénéficiaires entre femmes et hommes du milieu rural » a conclu la responsable de l’action sociale et de la solidarité de la wilaya de Mostaganem.