UN NUMERO VERT MISE EN PLACE A ORAN : Les citoyens appelés à dénoncer les spéculateurs

Les citoyens de la wilaya d'Oran peuvent désormais appeler le numéro vert qui est le 1100 en vue de signaler les pratiques douteuses de certains commerçants. « Lancé dans le cadre du contrôle des pratiques commerciales, la lutte contre la spéculation, le contrôle de la conformité des marchandises et la répression des fraudes, ce numéro vert central sera généralisé prochainement à l’ensemble des wilayas du pays .Selon un communiqué de la wilaya d'Oran conformément aux instructions des autorités publiques et afin de répondre aux préoccupations des citoyens, ainsi que pouvoir signaler des abus constatés par les commerçants et autres comportements immoraux, le numéro vert 1100 relevant du Centre national d'appels du ministère de l'Intérieur et des Collectivités locales, a été réactivé. Cette mesure intervient dans le cadre de l'application des instructions du président de la République relatives à la lutte contre et à la dénonciation de toute pratique illégale et douteuse de certains commerçants, dans l'objectif de prendre le monopole sur les produits essentiels et saisir l'occasion pour spéculer sur leurs prix, à même de réaliser des gains supplémentaires et de porter atteinte au pouvoir d'achat des citoyens, pendant cette conjoncture sensible que traverse notre pays, due à la lutte contre le coronavirus ». Les citoyens sont appelés à signaler tout dépassement ou pratique illégale de commerçants qui profitent de la situation engendrée par l'épidémie du coronavirus pour provoquer une pénurie de produits consommables et augmenter leurs prix. Le Centre d'appels fonctionne, sans arrêt, H/24 et 7/7j, avec une vigilance accrue et en étroite collaboration avec les différentes autorités concernées afin d'assurer, le plus rapidement possible, la prise en charge des préoccupations soulevées.