UN MARCHE PUBLIC SOURCE DE NUISANCES A EL GRABA (RELIZANE) : Les citoyens interpellent les pouvoirs publics

En effet, les citoyens du plus vieux quartier ‘’El Graba’’, sis en plein centre de la ville de Relizane, ne cessent de se plaindre de la présence du marché public, qui est devenu une source de nuisances. Lassés de subir tant de nuisances au fil des jours, ces derniers interpellent les pouvoirs publics pour le déloger et les soulager du calvaire qu’ils endurent depuis des années. Ce dernier tend à prendre une ampleur sans égal de jour en jour, de nouveaux marchands ambulants installent leurs stands pour vendre de tout, des légumes, des fruits et toute une variété de produits alimentaires, de vêtements, de cosmétiques et de vaisselle. Malheureusement, au départ, ces commerçants, en quittant les lieux l’après-midi, abandonnent toutes sortes de déchets, devenus sources de nuisance aux résidents du quartier mitoyen au souk. Cette situation si déplorable a généré la prolifération de moustiques et d’insectes, le dégagement d’odeurs si nauséabondes, sans citer le reste des désagréments sonores provoqués par les klaxons et autres bruits des véhicules et le désordre qu’ils créent dans la circulation, dès l’aube et à longueur de journée. ‘’Nous manquons de tranquillité et de sommeil. Nous sollicitons les pouvoirs publics à mettre un terme à ces troubles’’, contestent les citoyens si outrés par la présence de ce marché de la totale anarchie.