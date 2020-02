UN MARCHE DOUTEUX D'APPROVISIONNEMENT DE CANTINES SCOLAIRES : Enquête à l'APC de Mers El-Kebir

D’après nos sources, cette enquête devra toucher le P/APC suspendu par le wali d'Oran Djellaoui Abdelkader suite à sa récente condamnation par le tribunal de Cité Djamel d'Oran à 03 années de prison ferme assortie d'une amende de 50 millions de centimes en compagnie de deux fournisseurs, complices dans une affaire de passation frauduleuse de marché public qui s'est avérée non conforme au Code des marchés. Le marché sous enquête avait fait l'objet de rejet par la tutelle de la daïra de Ain Turck qui avait saisi officiellement les services de la wilaya d'Oran qui ont dépêché une commission d' inspection de la wilaya d'Oran pour éplucher ce dossier dont l'un des bénéficiaires serait un jeune qui s'est désisté en faveur de son père pour bénéficier de ce marché d'approvisionnement des produits alimentaires des 07 cantines scolaires de la commune de Mers El-Kebir , pour ne pas citer de nom, du fait que cette affaire est actuellement sous enquête par le tribunal de la daïra de Ain Turck. L’enquête menée par le tribunal de Ain Turck devra se pencher selon nos sources sur au moins deux dossiers gérés au niveau de la commission sociale, financière et marchés publics, elle s’intéressera au contrat d'approvisionnement des 07 cantines scolaires pour l'année scolaire 2018/2019 d'un montant de 12 millions de Dinars et qui s'avère douteux en matière de passation de marché non conforme à la réglementation en vigueur qui régissent en ce sens.