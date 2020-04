UN KIOSQUE VISITE PAR DES CAMBRIOLEURS A KHEIR-EDDINE : Quand le confinement profite aux voleurs à Mostaganem

Ce n’est que le matin que le propriétaire avait découvert l’effraction ainsi que la disparition de téléphones portables, des cartouches de tabac ainsi qu’une somme d’ragent qui se trouvait dans le tiroir, a-t-on appris hier. Signalons qu’à Mostaganem, les malfaiteurs profitent du confinement partiel pour pénétrer par effraction dans les maisons et locaux commerciaux. En effet, dernièrement, les forces de police judiciaire de la troisième sûreté urbaine ont réussi à arrêter cinq personnes, dont trois mineurs résidents à Mostaganem, qui ont tenté de pénétrer dans l'un des logements inoccupés de la Cité "Abane Ramdane", dans le but de voler son contenu et ce, en profitant de l'absence de son propriétaire, hospitalisé pour une quarantaine sanitaire. L'opération est intervenue vers deux heures du matin, après qu’une patrouille de police de la même sûreté urbaine ait remarqué que des individus se sont enfuis en courant, à la simple vue des policiers. Une course poursuite a été engagée en direction des suspects qui ont fini par être arrêtés où l'un d'eux était en possession d'un tournevis qui devait servir à forcer la serrure de l'appartement ciblé. Les suspects, confrontés aux actions qui leur ont été attribuées, ont tous reconnu avoir accepté l'idée de voler la résidence susmentionnée, du fait qu'elle n'était pas occupée par son propriétaire, ce qui leur faciliterait l'opération de vol, d'autant plus qu'ils ont été pris en flagrant délit de fuite par les éléments de la sûreté. Accusés de constitution d'une association de malfaiteurs, de tentative de vol par effraction dans des circonstances nocturnes, et violation de l'état de confinement partiel décrété par l'Etat, les mis en cause ont été présentés par devant le procureur de la République près le tribunal de Mostaganem. Aussi, profitant des circonstances particulières que traverse le pays face à la crise sanitaire et la lutte contre le covid-19 un dangereux gang de voleurs ont réussi à s’introduire, par nuit, dans une habitation pour commettre un vol sous la menace d’armes blanche. Il était 3 heures du matin, quand un citoyen sexagénaire s'est présenté au commissariat de la 8ème sûreté urbaine de Mostaganem ,déclarant que son domicile avait fait l'objet d'un vol par deux hommes ,cagoulés et lourdement armés .Il a précisé qu’ils ont pénétré chez lui en grimpant au moyen d’une corde et qu’ils l'ont menotté lui ,ainsi que les membres de sa famille .Ils ont ainsi pu s’emparer d’une somme d'argent estimée à 100 millions de centimes ainsi que divers bijoux. Une opération de recherche et d’investigation a été immédiatement déclenchée et menée par les agents de la brigade compétente ce qui a permis rapidement d'identifier les suspects .Ces derniers, originaires de Mostaganem, sont âgés de 25 à 29 ans, deux d'entre ont pu être arrêtés, tandis qu’un troisième complice demeure en état de fuite. Les enquêtes ont également révélé qu'un des individus arrêté avait déjà commis un précédent vol à la table d’un vendeur de bijoux, du centre-ville de Mostaganem en 2016, de la même manière.