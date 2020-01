UN GOUVERNEMENT SANS MILITAIRE : L’Algérie vers un Etat de Droit

Ainsi, avec le départ de tous les ‘’B’’, la suppression du poste de vice-ministre de la Défense, la libération des détenus politiques, la non-reconduction de plusieurs ministres sous l’ère de Bouteflika, l’appel au dialogue et la rupture avec le titre de ‘’fakhamatou’’, Tebboune a ainsi mis fin à vingt années de la dynastie des Bouteflika.

L’Algérie qui s’apprête encore à un autre changement, la réforme constitutionnelle, la dissolution des deux chambres du Parlement et les assemblées locales désignées, souillées par la fraude, la Chkara et la continuation des poursuites judiciaires contre tous les oligarques et dans l’immédiat, l’éloignement de tous les walis nommés par la ‘’Issaba’’ , Tebboune a ainsi tenu parole, et le Hirak qui a fait de ces revendications son cheval de bataille, devrait être satisfait, Il n’ a plus de raison d’être, aujourd’hui.

Les bruits de bottes en Libye et les roulements de tambours des Turcs sur les frontières algériennes font craindre le pire et annoncent une intervention militaire occidentale, en petit mot ; une guerre aux portes de l’Algérie , une situation suffisamment grave pour justifier l’arrêt du Hirak, donner le temps au nouveau président pour faire face au danger qui guette notre pays. La conjoncture, nous impose de nous mobiliser et renforcer le front intérieur de l’Algérie. Le mieux et le plus urgent est de faire bloc contre toute menace étrangère en soutenant notre président et notre armée par une mobilisation en leur accordant notre confiance et notre appui pour que vive l’Algérie.