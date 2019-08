UN GARDIEN DU CIMETIERE ARRETE A AIN BEIDA : Vente de cadavres à des sorciers !

L’œuvre des Sorciers ! Dans la ville paisible d’Ain Beida. Un gardien du cimetière de la commune aidé par ses complices sans foi et sans état d’âme ont dépassé toutes les limites, en vendant des cadavres à des sorciers contre une maudite somme d’argent ! Ce scandale horrible vient d’éclater à la commune d’Ain Beida dans la wilaya d’Oum-El-Bouaghi, quand le gardien du cimetière de cette ville a été arrêté, alors qu’il s’adonnait à la profanation de tombes pour récupérer les organes humains des cadavres des personnes récemment enterrées pour les vendre aux charlatans pour les utiliser à des fins de sorcellerie. Ainsi le Tribunal d’Ain Beida a eu à traiter une scabreuse affaire. Le Juge d’instruction de la deuxième chambre, a ordonné la mise en détention provisoire du gardien (M.M) âgé de 35 ans, ainsi qu’un employé de la Mairie chargé de creuser les tombes (B.A). Les faits remontent, à jeudi dernier, lorsque les policiers ont arrêté un homme, âgé de 38 ans, qui s’apprêtait à profaner des tombes dans un cimetière de la ville d’Aïn Beida, en possession d’un couffin contenant des organes humains. L’approfondissement des investigations a permis aux enquêteurs d’identifier et d’arrêter deux de ses complices, une femme âgée de 49ans et un homme de 50 ans. Les ‘’monstres’’ mis en cause ont été déférés par devant le tribunal, pour les chefs d’accusation de profanation de tombes, atteinte aux morts et détention d’organes humains déterrés pour commercialisation à des fins de sorcellerie.