UN EX-WALI, UN EX-SENATEUR ET LE PRESIDENT DE L’USMBA SOUS ENQUETE : El-Mendjel arrive à Sidi Bel Abbès

Les services de la brigade de recherches, relevant du groupement de la gendarmerie nationale de la wilaya de Sidi Bel Abbes, selon une source sécuritaire, mènent actuellement une enquête approfondie sur plusieurs cadres et élus des différentes régions. Cette enquête préliminaire, selon notre source ciblerait même un ancien wali de Sidi Bel Abbès, de hauts fonctionnaires et des P/APC, notamment celles des parties du sud et de l'Ouest de la wilaya. Les mis en cause seraient soupçonnés dans des affaires de dilapidation de deniers publics et des activités non conformes à la réglementation en vigueur. Par ailleurs, un ex-sénateur, l'actuel directeur des équipements publics, deux cadres de la même direction de wilaya, le chef du bureau d'études, ainsi que l'actuel président de l'USM Bel-Abbès, viennent d'être placés sous contrôle judiciaire par le tribunal de Sidi Bel Abbes mercredi dernier, apprend-on d'une source fiable. Les mis en cause, selon la même source, interdits également de sortir du territoire national, seraient accusés de faux et usage de faux de délibérations officielles, mauvaise gestion dans leurs fonctions et attribution d'avantages contrairement au code des marchés publics.