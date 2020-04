UN DISPOSITIF SECURITAIRE SPECIAL RAMADHAN A ORAN : 4000 policiers pour assurer la sécurité du citoyen

La sûreté de la wilaya d'Oran vient de mettre un dispositif sécuritaire spécial ramadhan avec la mobilisation de 4000 policiers en vue d'assurer la sécurité des individus et la protection des biens a indiqué la cellule de communication. Ce dispositif sera axé sur trois principaux volets, à savoir : sensibilisation et communication, prévention et lutte contre la criminalité, a-t-on précisé de même source. La Sûreté de wilaya a tracé dans ce registre un important plan sécuritaire basé sur la mobilisation de ses moyens humains et matériels avec pour objectif d'assurer la sécurité des individus et la protection des biens. Les policiers seront en uniforme et en civil et toutes les unités opérationnelles seront mobilisées à savoir les éléments de la police judiciaire, ceux de la Sécurité routière, les Sûretés urbaines et les Sûretés des daïras, a indiqué la cellule de la communication, précisant que des barrages fixes seront installés à l'entrée et à la sortie de la ville et d'autres, mobiles, sillonneront les quartiers et artères en plus de tournées pédestres dans les principales rues d'Oran. L'accent sera mis sur la fluidité de la circulation, la lutte contre la criminalité notamment aux heures où les citoyens devront effectuer leurs emplettes. Il s’agit aussi d’écouter les préoccupations des citoyens par tous les moyens de communication du corps de la police, mettant en avant le rôle et la contribution du citoyen, sont capitales pour mener à bien le plan sécuritaire. Les patrouilles de police, ajoute le communiqué, recourront par hauts parleurs à bord de leurs véhicules pour rappeler au quotidien les citoyens des heures de confinement, «encourageant» à l’occasion du mois sacré, toutes initiatives humanitaires en accompagnant les actions de solidarité. Quant au volet prévention, la sûreté veille, à travers ses services, à l’application des textes réglementaires relatifs à la prévention pour endiguer la propagation du Covid-19.Des numéros verts 15-48 et 104 et le numéro de secours 17 sont mis à la disposition des citoyens.