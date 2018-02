UN CRIME ECOLOGIQUE EVITE A MOSTAGANEM : Un pollueur arrêté et 300 tonnes de déchets dégagées

Réagissant vivement à l’article publié, le nouveau maire de Fornaka, M. Aloucha Mohamed, un universitaire, a pris dès son installation, de sévères mesures pour la protection de l’environnement en engageant de larges campagnes d’éradication des dépotoirs sauvages à travers le territoire communal, en évacuant une énorme quantité de près de 300 tonnes d’ordures ménagères. Alerté de la présence du site incriminé, ce dernier chargea les services communaux de le mettre sous une haute surveillance, qui s’est soldée par l’arrestation du pollueur à 04 heures du matin, en flagrant délit, en collaboration avec les citoyens de la localité d’Ayacha. Le chauffeur du camion appartenant à une personne, propriétaire de deux abattoirs de volailles, l’un à Hassi Mamèche et l’autre à Kheireddine, fut présenté à la brigade territoriale de la commune de Fornaka, qui a ouvert une enquête. L’auteur de cette grave atteinte au milieu naturel fut sommé de dégager les déchets que son camion déversait sur le lieu. L’opération a duré trois jours, ce qui a permis d’évacuer d’autres tonnes de déchets qui ont été enfouis sous terre, et au site d’être désinfecté à la chaux. Aujourd’hui, le coin est débarrassé de ses saletés, et respire la propreté. Quant aux citoyens, ils sont si contents d’être soulagés d’un dépotoir qui menaçait leur santé et l’équilibre écologique, et tiennent vivement à remercier les autorités locales, à leur tête le maire de Fornaka et le chef de daïra d’Ain Nouissy et surtout ‘’Réflexion’’ qui demeure l’unique journal de proximité, si crédible à leurs yeux.