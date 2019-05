UN COURTIER ECROUE ET DEUX FONCTIONNAIRES SOUS CONTROLE JUDICIAIRE : 5 milliards de cts détournés à la CNR de Tiaret

Le journal ‘’Réflexion’’ vient d'apprendre auprès d'une source proche du parquet de Tiaret, que le magistrat-instructeur près le tribunal de Tiaret, a ordonné la mise sous mandat de dépôt d'une personne qui s'est spécialisée dans le trafic de documents et lequel a tissé des liens très étroits avec certains employés relevant d’Algérie Poste et de la caisse nationale de retraite des deux wilayas: celle de Tiaret et celle de Tissemsilt. Tout à signaler que les griefs retenus contre ces personnes sont: falsification de documents et détournement de deniers publics avec faux et usage de faux. En effet, ce courtier et de connivence avec des employés cités en haut, aurait constitué des dossiers fictifs aux noms de personnes fictives ainsi que des comptes de chèques postaux fictifs. L’affaire a pris ses débuts au niveau de la wilaya de Tissemsilt et s'est étalée de l’année 2007 à 2018, pour prendre adresse au niveau de la C.N.R de Tiaret; en notant que le mis en cause aurait déposé 38 dossiers postulants à la retraite avec des pièces falsifiées au niveau des 2 caisses C.N.R, des deux wilayas (Tiaret et Tissemsilt) et aurait saisi la période d'actualisation des dossiers pour faire infiltrer d'autres dossiers. Cette opportunité lui a procuré beaucoup de quiétude sachant que ces acolytes sont bien placés pour lui faciliter l’exécution de toutes les escales de détournement, précise notre source qui ajoute que la procédure d’actualisation, a permis à ce courtier de retirer près de 5 milliards de centimes durant quelque 11 années. Par ailleurs, faudrait-il rappeler que le magistrat-instructeur, près le tribunal de Tiaret, aurait auditionné plus de 32 personnes ayant des liens avec cette scandaleuse affaire et dont les mis en cause ont voulu déstabiliser cette caisse nationale de retraite dont le seul tort est son labeur et les prestations fournies à cette frange fragilisée. Pour rappel, cet explosif dossier a permis aux enquêteurs "d'explorer" d'autres champs d'action exploités par d'autres courtiers qui portent préjudice à l’économie nationale, eu égard au vide juridique qui cautionne cette «profession" de courtier.