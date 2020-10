UN CITOYEN INTERPELLE LE WALI : Les services agricoles refusent la construction d’une mosquée à Tiaret

Ce dernier a ouvert les portes de sa propre habitation pour enseigner le coran à 47 enfants du douar. Notre interlocuteur ,faudrait-il le rappeler ,a eu l'autorisation d'enseigner le saint coran de la part de la direction des affaires religieuses et des wakfs. Cependant, cette autorisation est limitée et pour une durée déterminée, en signalant que les délais ont été largement dépassés et pour remédier à cette situation ,notre interlocuteur ,a adressé une correspondance dont l'objet est d'affecter sa petite propriété agricole à accueillir son projet ,celui de construire une mosquée et une école coranique .Notre interlocuteur ,nous dira que tous les services techniques ainsi que l'A.P.C ,de Sidi-Abdelghani ,ont émis leur accord ,hormis les services agricoles qui se sont démarqués de la proposition et devant ce refus catégorique ,notre interlocuteur a saisi personnellement le wali ,qui certainement sera satisfait de cette idée ,celle d'édifier une mosquée dans une zone d'ombre et c'est peut-être une première sut tout le territoire du pays .Pour rappel ,notre interlocuteur est en possession de tous les documents justifiant sa propriété ,à l'exemple de l'acte de concession portant le numéro 2804 du registre des actes domaniaux de l'année 2018 établi le 6 janvier 2019.Par ailleurs ,le site ciblé par le projet peut être raccordé en électricité ,eu égard au passage d'une ligne tout près et le site ouvre la communication ave un chemin communal et d'autres pistes ,s'agissant de l'approvisionnement en eau potable ,l'existence d'un puits dans cette région pourrait répondre à certaines exigences .Pour l'heure notre interlocuteur attend la réponse du wali ,qui selon certains observateurs ,serait favorable .Espérons .