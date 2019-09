UN CEM PARALYSE A SIDI BEL ABBES : Les enseignants observent un sit-in ‘’ouvert’’

Sollicité au téléphone pour d'amples renseignements, le maire dira que les 15 professeurs d’enseignement moyen soutenus par les ouvriers et autres agents d'administration , justifieraient ce mouvement d'arrêt ouvert , par les conditions défavorables d'exercice de leur mission ,le manque criard en personnels d'encadrement pédagogique ou administratif, manque de moyens adéquats de travail, de manuels scolaires et d'équipements , mais aussi et surtout ''l'inexistence à nos jours, d'un directeur titulaire, appelé à y asseoir une gestion appropriée et réglementaire". D'autres enseignants aguerris soulignent à leur tour que la présence d'un directeur affecté par la direction de l’éducation leur serait nécessaire afin d'éviter les mauvais revers de l'examen du brevet d’enseignement moyen de l’année scolaire 2018/2019, en rappelant qu’ils ont été classés en dernière position, à l'échelle nationale ou de wilaya, avec un taux de réussite de moins de 7% seulement. Telles semblent être les revendications de ces professeurs d’enseignement moyen et autres personnels du CEM, qui observent depuis un sit-in ouvert en attendant la satisfaction de leurs doléances.