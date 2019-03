UN CAISSIER ET UN INFORMATICIEN MIS EN CAUSE : 700 millions de cts détournés à ‘’Fransabank’’ d'Oran

L'agence’’ Fransabank’’ de l'avenue St Eugène vient d'être secouée par un détournement de fond émanant du caissier principal le nommé B. A qui retirait de l’argent à chaque fin de semaine des comptes du client E. F qui n'est autre que son voisin. Ces sommes d'argent ont été soutirées avec la complicité d'un agent en informatique d'une valeur estimée à 40 jusqu'à 50 millions de centimes par semaine, pour aller les dépenser. Une fois le client nommé E. Fodil voulant retirer 100 millions de centimes qu'il allait les dépenser pour les préparatifs de sa fille qui allait se marier , il s'est rendu compte du trou de 700 millions de centimes, il a vite demandé un relevé de compte pour vérifier ses comptes, s'est aperçu des différents retraits émis par le caissier principal .Sans tarder , il a vite déposé une plainte pour détournement contre l'agence ‘’Fransabank’’ auprès des instances judiciaires du chef lieu de la commune d'Oran. Le Directeur général de ‘’Fransabank’’ lui a envoyé une correspondance dont nous tenons une copie, lui notifiant qu'il va être remboursé, malheureusement jusqu'à ce jour, le client E. Fodil n'a perçu aucun centime de cette institution financière pour des motifs inconnus. Le mis en cause de ce détournement le caissier principal le dénommé B.A est actuellement en fuite, et le chef d'agence a déposé sa démission et une enquête fut ouverte auprès du tribunal compétent de Sidi Djamel du chef lieu de la commune d'Oran. La banque ‘’Fransabank’’ s'est constituée partie civile et l'affaire suit son cours. Les investigations entreprises ont abouti à l’interpellation de trois personnes, originaires de la wilaya d'Oran, dont le chef d'agence, un agent et le caissier principal B.A qui a abandonné son poste de travail depuis longtemps, et est actuellement rechercher par les éléments de la police judiciaire de la wilaya d'Oran. Aucune somme n'a été récupérée. Le chef d'agence a été interpellé au cours de l’enquête, a déposé sa démission.Les mis en cause pour ne pas citer de noms sont poursuivis pour association de malfaiteurs, détournement de deniers publics, blanchiment d’argent. Actuellement , le client n'a pas encore été remboursé et le DG de la société ‘’Fransabank’’ lui a maintes reprises envoyé des messages par l'intermédiaire du nouveau chef d'agence et des responsables des services juridiques de la dite banque , lui assurant qu'il va percevoir son argent, malheureusement depuis quatre longues mois, le client E. Fodil n'a pas toujours été endommagé ce qui, d'ailleurs l'a poussé à déposer une plainte contre cette agence pour les délits de détournement de fonds de ses comptes bancaires.