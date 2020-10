UN BIENFAITEUR ANONYME A FINANCE L’OPERATION : Nettoyage du cimetière de Sidi Allel Ksouri à Mostaganem

Leur entretien a été fait uniquement par des actions de bénévolat par des groupes de volontaires libres ou en associations, que connaissent bien les Mostaganemois qu’elle est de toutes les interventions rapides dans les actes de charité et de civisme citoyen. Mercredi 07 Octobre 2020 c’est un citoyen qui a tenu à garder son anonymat qui a purement et simplement financé la constitution d’un chantier de jeunes dans une opération de nettoyage du cimetière « Sidi Allel Ksouri ».Rappelons que ce cimetière, implanté dans la zone du groupement d’habitat « Wiam », dite « Radar » pour l’enterrement des morts de la ville de Mostaganem, en raison du manque de terrain alors qu’il dépend administrativement de la commune de Sayada. Dans tous les cas, alors que tous les projecteurs sont braqués sur la lutte contre le coronavirus, un homme anonyme épris de piété s’en est allé dans un élan citoyen se démarquer de l’assemblée populaire concernée et autres organisations, prendre soin de la dernière demeure des âmes qui ont quitté ce monde souvent injuste et ingrat. Grace à cet anonyme en question, le cimetière « Sidi Allel Ksouri » vient de retrouver les couleurs de son rang de lieu sacré en ces moments de grands questionnements sur l’absence de prise en charge de nos cimetières et de la dignité de nos morts. Pourtant, les Mostaganemois se souviennent bien que, dès son investiture en qualité de nouveau président de l’APC de Mostaganem, l’actuel maire de la ville est allé visiter ce cimetière « Sidi Allel Ksouri », en signe de respect. Depuis, aucune considération pour aucun cimetière n’a été à l’ordre du jour de la part de nos élus alors que cette dernière demeure est incontournable, pour nos âmes, un jour ou l’autre. Pour le moment et à ce jour, si ce n’est pas encore fait, les citoyens et les bénévoles interpellent instamment les services de l’APC concernée d’intervenir pour l’enlèvement des détritus dégagés du cimetière en question.