UN ANCIEN WALI DE BATNA DANS LE VISEUR : La justice enquête sur des hôtels acquis en France

Les autorités judiciaires algériennes enquêtent sur plusieurs affaires de corruption où seraient impliqués de hauts responsables, des hommes d’affaires et des hommes politiques algériens. Des dossiers sur des acquisitions frauduleuses d’établissements hôteliers et des appartements en France sont sous la loupe de la justice. Les enquêteurs se penchent sur le dossier d’un ancien wali de Batna qui aurait acheté un hôtel en France. La justice soupçonne cet ancien responsable de corruption et de transfert illicite de devises vers l’étranger pour financer ce projet. Selon la même source, les enquêtes auraient également révélé des indus-avantages accordés par des responsables de la wilaya à des hommes d’affaires et des industriels en contrepartie de séjours à l’étranger, financés par ces oligarques. Pour rappel, depuis le début du mouvement populaire, le 22 février, en Algérie, des associations et des collectifs se sont constitués pour traquer les biens et les avoirs mal acquis de certains privilégiés du système Bouteflika. Des juristes et des experts estiment qu’il est urgent de lancer des procédures pour répertorier, identifier, déterminer et évaluer l’argent qui a réellement été détourné et transféré à l’étranger par des hommes de pouvoir et oligarques algériens.