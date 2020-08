UN ANCIEN CIMETIERE MIS A NU A TIARET : Découverte de 40 tombes au quartier " Lacia"

Notre source ajoute que 40 tombes et squelettes ont été découvertes et sans attendre, le bénéficiaire de ce lot de terrain a alerté les services de la police scientifique, relevant de la sûreté de wilaya de Tiaret, qui se sont déplacés en urgence, ce lundi 31 août 2020, sur les lieux et sont actuellement à pied d'œuvre pour des opérations d'identification. Selon une source responsable et bien informée, ces tombes relèvent d'un grand cimetière datant des années 1840, et qui accueillait les morts de colons français et européens, tout près du «Fort"(grande caserne de l'époque coloniale) et du quartier "la redoute". Une autre source responsable et ne mâchant pas ses mots, s'est interrogée sur l'affectation de ces lieux à devenir urbanisées, le temps où les plans existent au service des archives et au niveau d'autres services en notant que toutes les opérations de transfert de dépouilles ont été entamées et ce suite à des conventions, comme cela a été illustré par le transfert des dépouilles mortelles de certains cimetières chrétiens à travers tout le territoire de la wilaya de Tiaret et ont fait l’objet de ré-inhumation et ce en présence des représentants des églises de l'ouest algérien, dont le siège central se trouve à Oran. L’opération de transfert de dépouilles vers le cimetière européen de Tiaret a été faite suite aux actes de vandalisme qui n'ont épargné ni cimetières chrétiens ni cimetières musulmans. Pour l'heure, une enquête d'envergure et à plusieurs segments est ouverte par les services de sécurité, territorialement compétents.