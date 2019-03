UN 6EME VENDREDI DE PROTESTATION : Les Mostaganémois ont encore marché

Une nouvelle manifestation massive et pacifique a été organisée pour un sixième vendredi consécutif à travers les rues de Mostaganem à l’instar de toutes les wilayas du pays, où des centaines de citoyens, enfants, jeunes et vieux, notamment les femmes côte à côte, ont manifestés et se sont rassemblés juste après la prière du vendredi sur l'esplanade de la mairie au centre-ville. Les manifestants ont redoublé d’ingéniosité, et leurs messages ont attiré l’attention au vu de leur pertinence mais, surtout, du fait qu’ils constituent une preuve irréfutable du caractère pacifique et des marches qui ont commencé le 22 février et qui ne semblent pas près de s’arrêter. Ils sont venus de toutes les communes de la wilaya pour crier leur colère contre un pouvoir qui s’entête à perdurer et semble ne point répondre à leurs doléances si légitimes. ‘’ Les algériens unis, système dégage ‘’, lit-on sur les slogans des manifestants. ‘’ Y en a marre de ce pouvoir ‘’, ‘’ Silmia, silmia ‘’ (pacifique, pacifique), tels étaient encore les slogans que scandaient aussi les citoyens et autres citoyennes. Par la suite, cette foule de marée humaine s’est dirigée à la rue ‘’Khemisti ‘’pour aller vers le quartier de la ‘’CIA’’ et finir par se rassembler à l’esplanade de l’hôtel de ville et se disperser sans causer le moindre incident. Notons que c’est le sixième vendredi que Mostaganem abrite cette manifestation, et d’autres similaires ont été organisées à travers la ville et ont été encadrés par un important dispositif sécuritaire, pour prévenir d’éventuels dérapages, ces rassemblements pacifiques ont été organisés dans le calme. Malheureusement, certains citoyens semblent être si consternés par le silence du pouvoir qui ne parait point accorder la moindre attention à leurs revendications et finir par les satisfaire.