Trump veut faire surveiller l’économie algérienne

La coopération économique entre l’Algérie et les Etats-Unis, notamment dans le secteur financier était au centre des discussions lors de la visite du vice-président exécutif, chargé des affaires internationales de la Chambre de Commerce des Etats Unis, Myron Brilliant, qui a été reçu par le ministre des Finances Abderrahmane Raouya. Lors de cette rencontre, Raouya a donné un aperçu sur «les grands projets stratégiques» qui s’inscrivent dans le cadre de la politique de diversification économique engagée par l’Algérie. L’émissaire de Donald Trump en Algérie a insisté sur le volet économique et les réformes entreprises par Alger. Après les rapports américains peu reluisants sur la situation économique du pays, voilà que le président américain dépêche son émissaire pour tâter le terrain en Algérie, et surtout, signifier aux autorités algériennes que Washington suit de prêt l’évolution économique de l’Algérie.