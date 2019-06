Trois officiers de l’ex-DRS dont un général condamnés à mort

Trois officiers de l’ex-Département du renseignement et de la sécurité (DRS) ont été condamnés à la peine capitale, selon le journal arabophone Ennahar qui rapporte l’information sans citer de sources. La peine a été prononcée par le Tribunal militaire de Blida à l’encontre des trois condamnés qui étaient rattachés à la Direction du renseignement extérieur, selon la même source qui précise qu’un des prévenus avait le grade de général et occupait la fonction de directeur-adjoint dudit service. Un officier au grade de capitaine, qui fait partie des condamnés, a été reconnu coupable de divulgation de renseignements secrets à des officines étrangères, de même que le troisième accusé, conseiller de l’ancien directeur du renseignement extérieur, condamné pour «divulgation de secrets d’Etat». On ne sait pas quels étaient ces services d’espionnage étrangers auxquels étaient destinés les renseignements classés secrets.