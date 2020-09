Trois cadres des moulins d’El Harrouch sous contrôle judiciaire

Plusieurs cadres de l’entreprise publique les moulins d’El Harrouch, relevant de l’entreprise SMIDE, on été placés sous contrôle judiciaire pour leur implication dans une affaire de corruption. En effet, selon plusieurs sources concordantes, le juge d’instruction près le tribunal d’El Harrouch, wilaya de Skikda, a placé sous contrôle judiciaire le directeur des moulins d’El Harrouch ainsi que le responsable commercial, le chef de service marketing et un responsable de la sécurité de la même entreprise pour « abus de fonction », « octroi d’indus avantages injustifiés à des tiers » et « fraude et escroquerie dans l’exercice des activités commerciales ».L es mêmes sources indiquent qu’au total 23 personnes, dont les responsables déjà cités, un employé d’une banque et les commerçants grossistes, on été présentés, devant le procureur de la République et le juge d’instruction près le tribunal d’El Harrouch, afin d’être entendus dans l’affaire d’achat et de vente de semoule en violation de la loi. Cette affaire remonte au début de la pandémie du coronavirus (covid-19) en Algérie, une période marquée par la rareté et la pénurie de la semoule sur les marchés de la wilaya de Skikda, où de nombreux commerçants ont profité de la situation pour obtenir d’importantes quantités de semoule de l’entreprise des moulins d’El Harrouch, en complicité avec des responsables, et ce de façon illégale et en violation de la loi. Le procureur avait requis « une mise sous mandat de dépôt à l’encontre de 13 personnes parmi celles impliquées dans l’affaire », cependant, après les avoir auditionnées, 20 personnes on été relâchées, et les 3 responsables placés sous contrôle judiciaire, ajoutent les mêmes sources.