Tribunal de Sidi Ali : Un jeune condamné à un an de prison pour outrage à magistrat

En prison depuis presque une semaine, un jeune homme, a été condamné lundi à une année de prison pour outrage à magistrat à Sidi Ali dans la wilaya de Mostaganem. L’accusé a comparu lundi devant le tribunal de Sidi Ali, pour outrage et menace à un magistrat. Lors de l’audience au Tribunal, les avocats de Mostaganem, selon ses proches ont refusé de plaider sa cause, et c’est un avocat d’Alger qui s’est déplacé spécialement pour défendre le mis en cause. Selon la plaidoirie de la défense et les témoignages de ses proches, les faits de cette affaire, remontent à la fin décembre, quand l’accusé, un jeune originaire de la commune de Sidi Ali, était à bord de sa moto en pleine circulation au centre-ville de Sidi Ali a été embouteillé par la voiture du magistrat qui était derrière lui, a suivi la voiture du magistrat jusqu’à la station d’essence pour s’expliquer avec ce magistrat, dont il ne savait pas qu’il s’agissait d’un magistrat (une procureure de la République), sur place après une altercation entre l’accusé et le magistrat, ce dernier a photographié l’accusé et alerté les policiers qui l’ont arrêtés et mis sous mandat de dépôt jusqu’ à sa comparution lundi devant le tribunal. Durant l’audience, l’accusé s’est défendu en s’appuyant sur le fait qu’il n’a pas reconnu l’identité du magistrat et le représentant du ministère public a requis trois ans de prison ferme à l'encontre de l’accusé pour outrage et menaces. Le jugement du tribunal correctionnel de Sidi Ali, rendu, lundi 31 decembre 2018, le prévenu a été condamné à une année de prison ferme.