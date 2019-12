Transfert mystérieux de 7,5 millions $ vers l’Algérie !

Selon une enquête menée par le quotidien tabloïd québécois « le Journal de Montréal », un paiement douteux de 7,5 M$ à destination de l’Algérie a été effectué par la firme québécoise SNC-Lavalin, l’un des plus importants groupes d’ingénierie et de construction au monde. En effet, un mystérieux paiement à deux cadres algériens a été fait via le Panama. « Le Journal de Montréal » qui a publié l’enquête a affirmé que « Sami Bebawi (l’ex-vice-président de SNC) a été reconnu coupable de cinq chefs de fraude et de corruption relativement au versement de pots-de-vin en Libye. L’argent qui lui avait été fourni par SNC-Lavalin pour le versement des pots-de-vin en Libye a transité par une société-écran, de la même façon que les sommes à destination de l’Algérie ». Selon l’enquête menée par ce journal québécois les documents présentés lors du procès de Sami Bebawi, confirment que l’entreprise a déposé cette somme dans le compte d’une compagnie coquille au Panama. Cette somme de 7,5 M$ servait à rémunérer secrètement deux cadres, soit Bebawi et Raymond Fortin, présenté comme le directeur de SNC-Lavalin en Algérie, selon la même source.