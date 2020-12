Trafic d'animaux : La "grossière" image de TF1

Le site du journal El-Moudjahid a qualifié de "grossière" l'image diffusée par la chaine française de télévision TF1, suggérant que l'Algérie est "la principale plaque tournante" du trafic d'animaux sauvages à travers le monde, principalement entre l'Afrique et l’Europe. Selon ce site, "le journal télévisé du vendredi 4 décembre 2020, à 20h00, sur la chaine de télévision française TF1 (visible sur site MY TF1 à la 29ème minute - tf1.fr) a consacré un reportage au trafic d'animaux sauvages à travers le monde, principalement entre l'Afrique et l’Europe". "Une des images de ce reportage montre un douanier qui ouvrait un conteneur qui laissait apparaître des marchandises estampillées d'un drapeau algérien. S'en est suivie l'affirmation suivante dans le commentaire du journaliste : -le plus gros du trafic d'animaux sauvages dans le monde est entre l'Afrique et l’Europe-", a-t-il expliqué. Commentant cette image, le site souligne que "dans les conditions de réalisation de ce reportage, il est suggéré la déduction que notre pays est la principale plaque tournante de ce trafic". Le site a noté, à ce titre, que "du point de vue déontologique, le drapeau algérien aurait dû être flouté mais cela n'a pas été fait". "In fine, cela laisse clairement sous-entendre la perméabilité de nos frontières Sud et Nord", a-t-il regretté. Le site d'El-Moudjahid relève enfin qu'outre les préjugés, certaines opérations médiatiques, clairement préméditées, œuvrent d’arrache-pied à ternir l’image de notre pays et à mettre en doute son potentiel de sécurité et de défense contre ce genre de trafic auquel il ne peut être associé ni de près ni de loin. Elles n’ont aucune chance d’aboutir", a-t-il conclu.