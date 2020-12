Tliba veut enfoncer les enfants de Gaïd

L’ex-député et vice président de l’APN, Baha Eddine Tliba, actuellement en prison, a déposé, par le biais de ses avocats, une requête de dénonciation auprès du procureur général près la Cour d’Alger contre les fils du défunt chef d’état-major de l’ANP, Ahmed Gaïd Salah, a rapporté dimanche le journal El Watan. Dans le document, Tliba dit détenir des informations sur « des faits qui pourraient constituer des crimes de corruption ». « Un groupe de personnes a fait main basse sur les rouages de l’administration à l’échelle nationale afin de servir leurs intérêts », a-t-il dénoncé. « Même s’il est en prison, notre mandant s’est mis au service de la justice à l’ère de la nouvelle Algérie pour dénoncer les malversations et la richesse d’origine douteuse d’un groupe composé des membres d’une même famille. Eu égard de son statut, il détient des preuves irréfutables et vérifiables sur les pratiques de ce réseau qu’il compte mettre à la disposition de la justice », a indiqué Me Amrani Chemseddine, membre du collectif d’avocats de Tliba, cité par le même journal.