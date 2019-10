Tliba demandera l’asile politique au Royaume-Uni !

Porté disparu depuis qu’il a été déchu de son immunité parlementaire pour être présenté devant la justice, le député et homme d’affaires Baha Eddine Tliba, aurait obtenu un visa de circulation grâce auquel il aurait pu accéder au Royaume-Uni et qu’actuellement « il est à l’œuvre pour déposer une demande d’asile politique », rapporte ce mardi 8 octobre, le journal El Watan, qui cite plusieurs sources. « Sachant qu’il ne peut pas dépasser un séjour de 90 jours, et pour éviter le sort qui a été réservé à Khalifa, il serait actuellement en pleine opération de prospection pour déposer une demande d’asile politique. Cette action le protégera contre un éventuel mandat d’arrêt international que la justice algérienne pourrait établir à son encontre », ont affirmé en effet les mêmes sources à El Watan. Convoqué jeudi dernier par la justice pour comparaître devant le tribunal de Sidi Mhamed à Alger, une convocation à laquelle il n’a pas répondu.