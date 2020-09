Tliba condamné à 8 ans de prison ferme

Le tribunal de Sidi M'Hamed a rendu son verdict mercredi dans l'affaire du sulfureux député d'Annaba, Baha Eddine Tliba, condamné "pour blanchiment d'argent" et "violation de la loi et de la réglementation", à huit (08) ans de prison ferme et la saisie de tous ses biens. El Ouafi Ould Abbès, fils de l'ancien secrétaire général du FLN, est condamné à 20 ans de prison ferme et huit (08) millions d'amende , en plus de la confirmation du mandat d'arrêt international pour "blanchiment d'argent" Le deuxième fils de Djamel Ould Abbas, Skander Ould Abbas, est condamné pour sa part à huit (08) de prison ferme, alors que Bouchnak Khalledi, coordinateur des listes électorales pour les législatives 2017 au FLN écope de deux (02) ans de prison ferme et 200.000 dinars d'amende. Habchi Ahmed commissaire foncier est quant à lui acquitté par le tribunal de Sidi M’hamed, qui vient ainsi de clore une des affaires qui a tenu en haleine l'opinion publique.