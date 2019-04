Tliba au cœur d’un scandale financier

Avant la réalisation du Sheraton d’Annaba , qui a coûté 140 millions d’euros, situé à 200 m seulement du mythique Cours de la Révolution, une importante étude a été commandée pour encadrer ce projet. Et le Bureau d’Etudes qui a été désigné pour prendre en charge le suivi du projet de l’hôtel Sheraton Annaba n’est autre que le bureau SETO dont le propriétaire est le député Tliba Baha Eddine. Le coût de ce marché onéreux a été évalué à près de deux millions d’euros. Une importante enveloppe budgétaire qui a fini dans les poches du milliardaire Tliba. Selon AlgériePart, Tliba a usé de tout son pouvoir et influence pour obtenir son marché alors que d’autres bureaux d’études nettement plus sérieux et prestigieux étaient en lice. Les autorités en charge du projet du Sheraton d’Annaba auraient subi un énorme pressing pour avantager le bureau de Tliba en dépit de l’opposition de la principale structure publique responsable de ce projet, à savoir la Société d’investissement hôtelier (SIH) basée à Alger.