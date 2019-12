Tentative de profanation de la tombe de Matoub Lounès

Un individu a tenté de profaner et de dégrader la tombe du chanteur kabyle Matoub Lounès. C’est son neveu Assirem, fils de Malika Matoub, qui en a fait l’annonce sur sa page Facebook. Muni d’un marteau et d’un burin, l’intrus a tenté de dégrader la tombe. Selon Assirem, « d’après les traces sur le tombeau, son objectif premier était de faire disparaître en obligation les écrits en Tamazight en lettres dorées ». Fort heureusement, les personnes en charge de la sécurité du domicile de Matoub, situé au village Tawrirt n Moussa (Ait Douala, Tizi-Ouzou), ont empêché cet individu d’aller plus loin dans son acte.