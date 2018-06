Temmar, comme à son habitude

Le ministre de l’habitat, Abdelwahid Temmar, a rompu, ce samedi, le jeûne avec les personnes âgées au foyer des personnes âgées de Bab Ezzouar à Alger. Il a saisi l’occasion pour partager dans la convivialité, le « Ftour « en compagnie de ces hommes et ces femmes d’un grand âge, pour la plupart, des accidentés de la vie qui ont trouvé refuge en ce lieu, en fin de parcours de leur vie. En fin de soirée, le ministre a distribué des cadeaux et des vêtements de l’aïd pour les patients de ce foyer. Habitué à rompre le jeûne avec les personnes âgées de Debdaba à Mostaganem , ne pouvant pas venir, le ministre a chargé le directeur de l'OPGI de Mostaganem de le remplacer et d'offrir un iftar et des vêtements aux patients de dar el-adjaza de Debdaba.