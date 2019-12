Tebboune regrette ne pas avoir visité la Kabylie

Le candidat aux présidentielles Abdelmadjid Tebboune a présenté ses excuses auprès des wilayas pour lesquelles il ne s’est pas rendu, notamment celle de la Kabylie. S’exprimant hier lors d’une conférence de presse tenue à la fin de sa campagne électorale, Tebboune a souligné qu’il veut demander pardon à tous les citoyens à qui dit Tebboune : « nous n’avons pas eu la chance de les visiter » durant cette campagne car « nous n’avons pas eu assez du temps pour faire les 48 wilayas durant 17 jours ». « Cela ne diminue pas l’importance de ces wilayas, je veux adresser mon affection spéciale à partir du cœur pour mes amis et frères dans les wilayas de Tizi Ouzou et Béjaïa », a-t-il indiqué devant la presse. Tebboune s’est dit « désolé de ne pas pouvoir rendre visite à ces wilayas » et il a affirmé qu’il ressent parfaitement ce que ressent la population de ces régions ». Le candidat a indiqué qu’il « respecte leurs idées et leurs positions et il connaît les conditions qu’ils vivent ». De ce fait, il a estimé que cette région est déjà lourde, et « je ne veux pas ajouter de la lourdeur », a-t-il ajouté.